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Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı

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416 sürücüye yasal işlem başlatıldı

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Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 378 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre denetimler sonucu, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 416 araç sürücüsü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı ve 35 araç trafikten men edildi.
Açıklamaya göre, 154 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 20 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanmak, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 29 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak suçunu işledi ve rapor edildi.
 
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