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Göçeri, Dağyolu ve Şirinevler’de elektrik kesintisi

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Göçeri, Dağyolu ve Şirinevler’de elektrik kesintisi
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında; Göçeri, Dağyolu, Şirinevler ağıllar ve Şirinevler’in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.
 
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