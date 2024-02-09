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Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak

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Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle Geçitköy deresinin taşması sonucunda mesai saatleri içerisinde trafik akışına kapatılan Çamlıbel-Girne Ana Yolu'nun,  Çamlıbel-Tepebaşı kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında kalan kısmının yarın açılacağını bildirdi.


Açıklamada, yarından itibaren trafik akışına açılacak güzergah boyunca yol tamir çalışmaları devam ettiğinden dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Açıklamada ayrıca, trafik güvenliği sebebiyle kamyon ve ağır vasıtaların, 08.00-16.00 saatleri arasında boş  bahse konu yolu boş  olarak kullanmaları tavsiye edildi.
 
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