banner875
banner885
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
3 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
11 0
 
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
18 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
25 0
29 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
10 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
37 0
banner878
banner887

Yunanistan karıştı: Binlerce gösterici polisle çatıştı

banner476

Yunanistan'da 14 yıl önce polisin öldürdüğü 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıldönümünde Atina karıştı

banner825
Yunanistan karıştı: Binlerce gösterici polisle çatıştı

 14 yıl önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da polis şiddetine kurban giden 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos için halk sokağa döküldü.

Anma törenine binlerce kişi katılırken kortej parlamento binasından geçerek Exarchia’da yani silahsız çocuğun öldürüldüğü mahallede sonlandı.

Yunanistan’ın başkenti karıştı.

Barışçıl başlayan gösteri bir grup siyah giyinmiş göstericinin dahil olmasıyla kısa bir süre içinde arbedeye döndü. Öfkeli kalabalık polise molotof kokteyli atarken polis de biber gazı ve ses bombası ile karşılık verdi.

Benzer bir arbede Selanik’te de meydana geldi.

Göstericiler polise molotof kokteyli atarken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

POLİS SERBEST BIRAKILMIŞTI

6 Aralık 2008’de polisin Grigoropoulos’u vurmasından sonra halk sokaklara dökülmüş ve yağma ve talan meydana gelmişti. Olaydan iki yıl sonra Grigoropoulos’u vuran polis memuruna müebbet hapis cezası verilmiş fakat daha sonra bu polis memuru salıverilmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.