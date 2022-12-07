Gün İçinde Enerjinizi Düşüren 7 Tehlikeli Şey

Hem fiziksel hem de ruhsal enerjinizin yüksek kalabilmesi için terk etmeniz gereken bazı alışkanlıklar, almanız gereken bazı kararlar var!

Modern hayatın içinde kendimizi sürekli bir koşuşturmaca içerisinde buluyoruz. Bu nedenle pek çok insan, sürekli bir enerji düşüklüğü sorunuyla karşı karşıya. Çünkü modern yaşam, insan enerjisini yok eden veya ciddi şekilde azaltan pek çok unsurla dolu! Üstelik bu unsurların büyük bölümü, gündelik yaşamın birer parçası haline gelmiş durumda…

Ne yazık ki herhangi bir şey için yeterli enerjiye sahip olmadığını hisseden insanlar çeşitli psikolojik sorunlar yaşama ihtimaliyle karşı karşıya! İşte tam da bu nedenle, yaşam enerjimizi tüketmek konusunda son derece etkili olan, en yaygın şeylerin neler olduğunu bilmekte büyük fayda var. İşte sosyal medyadan toksik insanlara, enerji seviyenizi düşüren 7 tehlikeli şey…

1. Teknoloji

Teknolojinin insan yaşamı için ne kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek yok. Ancak günümüz insanının dört bir yanı teknoloji ile kuşatılmış durumda! Cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler, oyun konsolları… Bu nedenle pek çok insan farkında olsun ya da olmasın gününün ve buna bağlı olarak enerjisinin büyük bir bölümünü teknoloji ve teknolojik aletlerle harcıyor. Haliyle teknoloji pek çok insanın enerji seviyesini düşüren en temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

2. Toksik insanlar

Toksik insanların, çevresindekilere verebileceği pek çok zarar var. Enerjilerini tüketmek de bunlardan biri. Çünkü toksik insanlar, diğer insanlara kasıtlı olarak zarar vermekten ve onları yorucu ve hatta tehlikeli durumların içerisine sürüklemekten çekinmezler. Bu nedenle enerji seviyenizin yerlerde sürünmesini istemiyorsanız, toksik insanları hayatınızdan çıkarmayı deneyin. Eğer bunu yapamıyorsanız en azından aranıza mesafe koymaya, uzaklaşmaya çalışın.

3. Sağlıksız beslenme

Enerji seviyenizin gün boyu düşük olmasında hem psikolojik hem de fizyolojik süreçlerin etkisi vardır. Sağlıksız bir beslenme düzeni ise pek çok sağlık sorunun yanında, enerji seviyenizin düşmesine de neden olur.

4. Para takıntısı

Evet, para bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için son derece önemli bir araç. Ancak parayı bir takıntı haline getirmek, onu bir araç olmaktan çıkarıp amaç olarak görmek yaşamınızı ciddi anlamda zorlaştıracaktır. Haliyle ruhsal durumunuzda bundan etkilenecek ve yaşam enerjiniz de yavaş yavaş sizi terk edecektir.

5. Sosyal medya

Sosyal medya, modern insanın yaşamında büyük bir yer kaplıyor. Ancak sosyal medyada bu kadar uzun süre vakit geçirmek sanıldığı kadar masum değil. Hatta bir anlamda oldukça tehlikeli ve yorucu! Bu nedenle sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi makul bir düzeye çekmeye çalışın. kim bilir, belki de zamanla kendinizi enerji dolu hissedebilirsiniz.

6. Alkol ve uyuşturucu

Bağımlılık düzeyinde alkol ve uyuşturucu kullanımı, bildiğiniz gibi insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli, hatta ölümcül! Elbette bu bağımlılıklar psikolojik olarak da büyük sorunlara neden oluyor ve insanın yaşam enerjisini büyük oranda tüketiyor.

7. Sınır eksikliği

Diğer insanlarla aranıza koymanız gereken sınırı doğru bir şekilde ayarlayamadığınızda onlara verdiğiniz temel şey, enerjinizdir! Eğer sosyal ilişkilerinizde sınırları gerektiği gibi ayarlayamazsanız, sürekli enerji yoksunluğu sizin için sıradan bir durum haline gelebilir.