Ya bu acıyı çekecekler ya da ölecekler

İsrail'in durmadan bombaladığı Gazze'deki hastanelerde ağır yaralılar, bacağı ya da kolu kesilen hastalar ve sezaryen doğum yapan kadınlar anestezi olmadan büyük acılar içinde ameliyat ediliyor

İsrail’in bir ayı aşkın süredir bombaladığı ve dışarıdan neredeyse hiçbir yardım alamayan Gazze’de korkunç bir insanlık dramı yaşanıyor.

Bombardıman altında çok zor şartlarda faaliyetlerini sürdürmeye çalışan hastanelerde anestezi malzemeleri kalmadığı için hastalar anestezi olmadan büyük acılarla ameliyat ediliyor.

Şifa Hastanesi’nde çalışan hemşire Ebu Emad Hassanein, anestezi kullanmadan ameliyat etmek zorunda kaldıkları küçük bir kızın operasyon sırasında durmadan “anne anne” diye bağırdığını, bunun kendilerine de büyük acı verdiğini anlattı. Hastaneye her dakika ağır yaralı getirildiğini ama ellerinde ilaç ve tıbbi malzeme kalmadığını söyleyen Hassanein, “Onlara ısırmaları için temiz bez veriyoruz. Yaşadıkları acının dayanılmaz olduğunu biliyoruz” dedi.

Gazze’ye günlerdir bomba yağdıran İsrail, özellikle binlerce sivilin sığındığı hastanelerin çevresini yoğun olarak bombalıyor.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmaye, ağır yaralı hastaları çoğu zaman koridorlarda tedavi etmek zorunda kaldıklarını, ameliyathanelerde artık yer kalmadığını söyleyerek “Anestezi vermeden onları hayatta tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ebu Selmaye, aralarında küçük çocukların da olduğu hastaların anestezisiz şekilde bacaklarının ya da kollarının kesildiğini, ağır yanıkları imkansızlıklarla tedavi etmeye çalıştıklarını anlatarak “Ya bu acılara katlanacaklar ya da ölecekler” dedi.

Bazı hastanelerdeyse sezaryen doğumların bile anestezi verilmeden yapıldığını söyleyen doktorlar, bunların anne ve bebeklerin hayatını riske attığına dikkat çekti.

