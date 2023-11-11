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Sevgilisinin adını alnına kazıttı

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İngiltere'de bir kadının, sevgilisinin adını alnına dövme olarak yaptırması, sosyal medyada tartışma yarattı

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Sevgilisinin adını alnına kazıttı
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Birçok kişi sevdikleri kişilerin adını kollarına ya da vücutlarının çeşitli bölgelerine dövme olarak yaptırır ama İngiltere’de yaşayan Ana Stanskovsky bunun ötesine geçerek sevgilisi Kevin’ın adını alnına dövme olarak kazıttı.
Stanskovsky, dövme süreciyle ilgili videoları TikTok hesabından paylaştı. 27 yaşındaki kadının paylaşımları yaklaşık 19 milyon görüntülenme aldı.
Bazı kişiler bunun gerçek bir dövme olmadığını, makinede iğne bulunmadığını savunurken Stanskovsky, “Hayır bu kalıcı dövme. Biliyorum biraz çılgınca ama duygularımı göstermeyi severim. Birini gerçekten seviyorsanız bunu gösterebilmelisiniz” ifadelerini kullandı.
Stanskovsky, “Sevgiliniz ismini yüzünüzde görmek istemiyorsa başkasını bulun” diyerek takipçilerine aşk tavsiyeleri vermeyi de ihmal etmedi. Genç kadın, ayrılırlarsa dövmeyi ne yapacağı sorusuna “Başka bir Kevin bulurum” yanıtını verdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Stanskovsky’nin bu hareketinin normal olmadığını savunarak “Bence bir doktora görünmeli” dedi.
 
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