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Sorrento'da bikini yasağı

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İtalya'nın turistik kasabası Sorrento’da tatilcilerin bikinili ve üstü çıplak şekilde dolaşması yasaklandı. Durumun yerel halkı rahatsız ettiği dile getirilirken, turistlere ceza olarak 500 euro’ya (yaklaşık 8.7 bin lira) kadar para cezası kesileceği ifade edildi

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Sorrento'da bikini yasağı

İtalya’da dünyaca ünlü tatil merkezlerinden biri olan Sorrento ile ilgili ilginç bir yasak kararına imza atıldı… Belediye başkanının "uygunsuz davranış" olarak nitelendirdiği durumu sonlandırmak için turistlerin bikini ve üstü çıplak bir şekilde deniz şortuyla dolaşması yasaklandı.
İtalya'nın Campania bölgesine bağlı Napoli ilinde yer alan Sorrento'nun belediye başkanı Massimo Coppola, bikinili ve üstsüz görüntülerin yerel halkı rahatsız ettiğini, kasabanın imajına zarar verdiğini ve kıyafet kuralına uymayan turistlerin 500 euro’ya kadar para cezasına çarptırılacağını söyledi.
Coppala ayrıca, Sorrento’nun yakın zamanda “insanların çoğunluğu tarafından edep ve medeni birlikte yaşamayı karakterize eden terbiyeye aykırı olarak görülen davranışlara” tanık olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:
“Bu durumun devam etmesi, yerleşik nüfusta ve ziyaretçiler arasında rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmanın yanı sıra, Sorrento’nun imajı ve turizm için kötü sonuçlarıyla birlikte kasabamızın yaşam kalitesi hakkında olumsuz bir yargıya yol açabilir” dedi.
ZABITA SOKAKLARDA DEVRİYE GEZECEK
Diğer taraftan, Sorrento’daki zabıta memurlarının, insanların gömleksiz veya bikinileri ile yürümediğinden emin olmak için sokaklarda devriye gezeceği belirtildi.
Konuya ilişkin yorumda bulunan Sorrento sakini gazeteci Max Tamanti, halka açık yerlerde yüzme giysileriyle dolaşan turistlerin çokluğu nedeniyle İtalya'daki sahil kasabalarının artık 'Dante'nin Cehennemi'ne benzediğini öne sürdü.
 
 
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