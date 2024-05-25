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Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

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Formula 1 pistlerinin efsanesi Michael Schumacher'in tedavisi sürüyor. Ancak ailesi, tedavi masraflarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Efsane pilotun yıllık bakım masrafı 7 milyon dolar. Eşi, Schumacher'in en son saatlerini de sattı

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Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar
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Michael Schumacher, 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Kazada beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o zamandan bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor.
Ailesi, Formula 1 yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.
Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.
YILLIK TEDAVİ MASRAFI 7 MİLYON DOLAR
Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.
Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.
Bu miktar da yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.
 
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