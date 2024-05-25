‘Yapay’ Schumacher pahalıya patladı

Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in ailesi, geçen yıl Alman dergisi Die Aktuelle’in yayımladığı, yapay zekayla oluşturulan röportaj nedeniyle açtıkları davayı kazandı.
Aile, Nisan 2023 sayısında yapay zeka tarafından üretilen ancak 2013’te kayak kazası sonrası bitkisel hayata giren Schumacher ile görüşülmüş gibi aktarılan bir röportaj yayımlayan dergiden 200 bin euro (6.9 milyon lira) tazminat alma hakkı elde etti. Derginin bağlı olduğu Funke şirketi, “Michael Schumacher, ilk röportaj!” başlıklı röportaj nedeniyle aileden özür dilemiş, Genel Yayın Yönetmeni Anne Hoffmann kovulmuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.