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‘Yapay’ Schumacher pahalıya patladı

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‘Yapay’ Schumacher pahalıya patladı
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Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in ailesi, geçen yıl Alman dergisi Die Aktuelle’in yayımladığı, yapay zekayla oluşturulan röportaj nedeniyle açtıkları davayı kazandı.
Aile, Nisan 2023 sayısında yapay zeka tarafından üretilen ancak 2013’te kayak kazası sonrası bitkisel hayata giren Schumacher ile görüşülmüş gibi aktarılan bir röportaj yayımlayan dergiden 200 bin euro (6.9 milyon lira) tazminat alma hakkı elde etti. Derginin bağlı olduğu Funke şirketi, “Michael Schumacher, ilk röportaj!” başlıklı röportaj nedeniyle aileden özür dilemiş, Genel Yayın Yönetmeni Anne Hoffmann kovulmuştu.
 
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