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Rock’n Roll’un Kraliçesi hayatını kaybetti

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Rock’n Roll’un Kraliçesi hayatını kaybetti
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Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner’ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından bugün evinde öldüğü açıklandı.
Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.
Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.
Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik piyasasına girmiş, 1976’dan sonra ise Tina Turner kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.
Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy Ödülü kazanmıştı.
 
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