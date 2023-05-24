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Fatih Karagümrük, Pirlo’yla yolları ayırdı

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VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı

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Fatih Karagümrük, Pirlo’yla yolları ayırdı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın AndreaPirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İtalyan teknik adama kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki Pirlo, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Karagümrük'te sezon sonuna kadar Alparslan Erdem teknik direktörlük görevini yürütecek.
 
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