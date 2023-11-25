“Meraktan” cinayet işledi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore’de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Jung Yoo-jung, “meraktan” cinayet işledi. Suç hikâyelerini, televizyon programlarında ve kitaplarda okuduğunu fakat “gerçek hayatta nasıl olduğunu da görmek istediğini” belirten Yoo-jung, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

“Cinayet deneyimleme” fikrine takılı kalan Jung Yoo-jung, geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya uygulaması üzerinden İngilizce öğretmeni biriyle tanıştı ve mayıs ayında kendisini bıçaklayarak öldürdü. Bu cinayet, Güney Kore’de şok etkisi yarattı. Güney Kore polisi, Busan’da işlediği cinayetin ardından Yoo-jung’un 31 Mayıs’ta tutuklandığını açıklamıştı. Savcılar, Yoo-jung hakkında idam cezası talep etmişti. Hakim, cinayetin “toplumda sebepsiz yere (cinayete) kurban gideceği yönünde toplumda korku yaydığını” ve “güvensizlik duygusu” yarattığını söyledi.

Cinayetin detayları: Bıçakladı, parçaladı ve nehre attı

Büyükbabası ile birlikte yaşayan, işsiz olan Yoo-jung, aylarca öldüreceği kadını aradığını ve hedefini bulmak için çevrimiçi özel bir ders uygulaması indirdiğini belirtti. Yoo-jung, 50’den fazla kişiyle temasa geçmiş, özellikle de kadınları tercih ederek onlara derslerini evde verip vermediklerini sormuş.

Mayıs ayında İngilizce dersi almak isteyen bir lise öğrencisinin annesi gibi davranan Yoo-jung, Busan’da yaşayan 26 yaşındaki kadınla iletişime geçti. Daha sonra internetten satın aldığı bir üniforma ile kadının evine geldi. Kadın Yoo-jung’u içeri aldıktan sonra kadına saldırdı, en az 100 kere bıçakladı ve öldürdü. Daha sonra kadının cesedini parçalara ayırdı, taksi ile Nakdong Nehri’ne gitti ve cesedi nehre attı.

Taksici ihbar etti

Durumdan şüphelenen taksicinin ihbarda bulunmasının ardından Yoo-jung’u yakaladı. Polis, Yoo-jung’un kadına kayıp süsü vermeye çalıştığını, cep telefonunu, kimlik ve cüzdanını da sakladığını açıkladı. Fakat polis, Yoo-jung’un dikkatsiz olduğunu ve kadının evine birkaç kez girip çıkarken güvenlik kameralarından kaçamadığını söyledi.

Haziran ayında suçunu itiraf eden Yoo-jung, cinayeti işlediği sırada halüsinasyonlar gördüğünü ve akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını sürmüş ve daha hafif bir ceza verilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme, suçun “dikkatlice planladığını, sanık tarafından dile getirilen sağlık mazeretinin geçersiz” olduğuna hükmetti.