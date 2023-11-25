banner913
banner932
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
9 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
12 0
 
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
11 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
27 0
banner964
banner985

Doç. Dr. Başak Gorgoretti kitabını tanıttı

banner989

banner974
Doç. Dr. Başak Gorgoretti kitabını tanıttı
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti “Notalar Rüyama Girdi” isimli kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.
 
Lefkoşa Işık Kitabevi’nde düzenlenen tanıtım ve imza gününde vurmalı çalgılar eşliğinde kitabı çocuklara okuyan yazar Doç. Dr. Gorgoretti, kitaplar aracılığıyla çocukların hayal gücünün harekete geçerek yaratıcılıklarının geliştiğini belirtti. Doç. Dr. Gorgoretti, gerçekleştirilen söz konusu etkinlik sonunda “Notalar” şarkısını çocuklarla birlikte seslendirdi.  
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.