Gazze Şeridi'ndeki savaş 262'inci güne girerken, kuzey cephesi her an alev alabilir.
İsrail işgal ordusu gece yarısı Lübnan'ın güneyindeki Kfar Kela ve Hiyam'ı savaşta kullanılması yasak olan beyaz fosfor bombalarıyla vurdu. Kaydedilen görüntülerde sınır hattındaki bölgenin aydınlandığı ve alev alev yandığı görüldü. Hizbullah'ın tanksavar füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıda ise Metulla'da iki İsrail askeri yaralandı.
Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssü Ağrotur'dan havalanan bir KC2 Voyager nakliye uçağı ise, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a iniş yaptı. Uçağın neden Beyrut'a gittiği henüz bilinmiyor.
Hizbullah lideri Nasrallah, geçen haftaki konuşmasında havaalanlarının İsrail savaş uçaklarına açması halinde Güney Kıbrıs'ı vuracaklarını dünyaya ilan etti. Bu çıkış, Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah'ın ilk kez bir Avrupa Birliği üyesini tehdit etmesi anlamına geliyor. Rumlar ise savaşa dahil olmadıklarını belirten açıklamalar yaptı.
AVRUPA'DA TELAŞ, YUNANİSTAN'DA YANKI BULDU
Adım adım topyekun savaşa gidilirken Hizbullah'ın Güney Kıbrıs tehdidi Avrupa'da yankı buldu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın yayılmasının arifesindeyiz. Savaşın Lübnan'ın güneyini etkileme ve yayılma riski her gün artıyor" diyerek Orta Doğu'nun kritik bir eşikte olduğu uyarısını yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yakında Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu ve Berlin yönetiminin fazlasıyla endişeli olduğunu söyledi. Baerbock, "Daha fazla tırmanda bölgedeki insanlar için bir felaket olabilir" diye konuştu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Güney Kıbrıs arasında kuş uçuşu 240 kilometre mesafe bulunuyor. Güney Kıbrıs'ın doğusu ile Lübnan'ın kuzeyi arasındaki en kısa mesafe ise 160 kilometreye kadar düşüyor.
Hizbullah'ın elindeki on binlerce füze arasında menzili 300 kilometre ve 210 kilometreyi bulan Fetih ve Zelzal füzeleri bulunuyor.
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