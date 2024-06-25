Olan çocuklara oluyor

Gazze’de İsrail'in saldırıları yüzünden 21 bin çocuğun kaybolduğu, enkaz altında kaldığı ya da toplu mezarlarda gömülü olduğu tahmin ediliyor

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken yüksek can kayıpları ve Filistinli çocuklara yönelik şiddet uluslararası yardım kuruluşlarının tepkisini toplamaya devam ediyor.Dün İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children, Gazze'deki kayıp çocuklarla ilgili bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları yüzünden 21 bin çocuğun kaybolduğu, enkaz altında kaldığı ya da toplu mezarlarda gömülü olduğu tahmin ediliyor.Birleşmiş Milletler Kasım ayında yaptığı açıklamada Gazze'yi çocuklar için bir mezarlık olarak nitelendirmişti.