Kendisini 15 yaşındaki yeğeniyle aldatan eşinin penisini kesti

Kendisini aldatan eşinin penisini keserek tuvalete atan kadına hapis cezası verildi

Brezilya'da geçen yıl Aralık ayında yaşanan olayın yankıları sürüyor...

Geçen yılın son günlerinde Sao Paulo yakınlarında yaşayan Daiane dos Santos Farias (34) kendisini 15 yaşındaki yeğeniyle aldattığını öğrenen eşi Gilberto Nogueira de Oliveira'ya korkunç bir saldırı planı hazırlamıştı.

Öfkeli kadın, eşini fantezi yaparak sevişme vaadiyle kandırarak yatağa götürmüş ve daha sonra ışıkları kapattıktan sonra eline aldığı jiletle adamın penisini kesmişti. Daha sonra hızla koşan ve adamın penisini tuvalete atıp sifonu çeken kadının saldırısı olay yaratmıştı.

Olaydan sonra öfkeli kadın gözaltına alınırken, Gilberto da eşini affettiğini söylemişti.

Halen gözaltında tutulan kadın bugün mahkemeye çıktı. 8 yıl hapis istemiyle yargılanan kadına hakim Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barro 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Daiane'nin avukatı Tassia Mafra, karara itiraz edeceklerini ve bir üst mahkemeye gideceklerini söylerken, "Hakim müvekkilimin bu olayı yoğun duygu değişikliği altında yaptığını göz ardı etti" dedi.

Brezilya'da rızaya dayalı ilişki yaşama yaşının 14 olduğu belirtilirken Gilberto ise, "Daiane harika bir kadın, beni çok seven sevgi dolu bir kadın" demiş ve eşini affettiğini söylemişti. Adama protez penis takıldığını da Brezilya medyası duyurdu.

Gilberto, "Her şey çok hızlı gerçekleşti. Beni tahrik ettikten sonra sevişmeyi beklerken bir anda cinsel organlarımı aldı ve penisimi jiletle kesti. Onu itince her taraf kan oldu" dedi.

Öte yandan yerel medya, Daiane'nin olaydan sonra mahalledeki karakola giderek, "İyi akşamlar memur bey. Ben teslim olmaya geldim, az önce eşimin penisini kestim" dediğini aktardı. Öfkeli kadının olaydan önce penisin fotoğrafını çektiği belirtilirken, "Onu tuvalete atıp sifonu çektim çünkü onun tekrar takılabileceğini duydum" dediği de belirtildi.