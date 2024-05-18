Fantezi ölümle bitti

Cinsel ilişkiye girerken partnerinin boğazını sıktı, genç kadın nefes alamadı ve kalp krizi geçirdi

İngiltere'de yaşayan manken Georgia May Brooke ve partneri Luke Cannon'ın alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra cinsel ilişkiye girmesi felaketle sonlandı.

Mankenliğin yanı sıra profesyonel olarak dans ile de ilgilenen 26 yaşındaki Brooke ve 31 yaşındaki Cannon 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Çiftin arkadaşları, Brooke ve Cannon'ın kostüm giyerek cinsel ilişkiye girdiklerini ve fantezi yaptıklarını söylerken, cinsel ilişkiye girdikleri sırada da görüntüleri videoya çektiğini söyledi.

Fakat 3 Şubat 2022'de yaşanan olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. O dönemde cinsel ilişkiye girdikleri sırada Cannon, partnerinin boğazını çok uzun süre sıkınca genç kadın nefes alamadı ve panikle kalp krizi geçirdi.

Durumun farkına varan Cannon ilk yardım ekiplerini çağırıp evden kaçtı. Eve gelen polisler ve ilk yardım ekipleri genç kadının çıplak cansız bedenini yatakta buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Cannon'ın cansız bedeni de bir süre sonra ormanlık alandaki bir ağaçta asılı vaziyette bulundu. Başlatılan soruşturmanın detayları yayınlanırken, Cannon'ın ölmeden önce bir arkadaşına, "Georgia'nın annesi beni öldürecek. Annesine benim de onun yanında olacağımı söyle" dediği de tespit edildi.

Çiftin arkadaşları, ikilinin sürekli cinsel ilişkiye girdiğini ve rızaya dayalı bir ilişkileri olduğunu söylerken o gece bir kazanın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

