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Kargo paketinden kobra çıktı

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Online sipariş veren bir kadın, kargo paketinde hayal dahi edemeyeceği bir sürprizle karşılaştı. Ambalaj bandına zehirli bir kobra yılanı yapışmıştı. Skandal karşısında öfkelenen kadın olayı sosyal medyada paylaşınca yaşananlar dünya medyasının da takibine takıldı

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Kargo paketinden kobra çıktı
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Hindistan'daki bir müşteri, sipariş ettiği Xbox kumandasıyla birlikte alışılmadık bir 'teslimat' aldı. Paketinin ambalaj bandına bir kobra yılanı yapışmıştı. Zehirli sürüngen şans eseri kadına zarar veremedi.
'ÜCRETSİZ BİR YILAN ALDIM!'
Tanvi isimli kadın X'te şöyle yazdı: 
Olayın videosunu çekip sosyal medyada paylaşması, diğer Hintlilerin de endişe duymasına sebep oldu. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Karnataka eyaletine özgü bir kobra türü olduğu belirlenen yılan güvenli bir şekilde yakalanıp serbest bırakıldı.
Amazon Hindistan özür dileyerek cevap verdi ve olayı araştırdıklarını belirterek müşteri güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.
Firma, X'te kadının gönderisine cevap olarak şöyle yazdı: 
"Amazon siparişiyle ilgili yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Bunun kontrol edilmesini istiyoruz."
Firma, kadından daha fazla detay paylaşmasını istedi ve 'ekiplerinin bir güncellemeyle yakında geri dönüş yapacağı' sözünü verdi. Kadın ayrıca para iadesi aldı ancak Amazon'u ihmalkarlıkla eleştirdi. Bu, firmanın nakliye ve depolama uygulamalarının güvenliği konusunda endişelere yol açtı.
 
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