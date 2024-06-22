Yasak aşk skandalı hapishaneyi karıştırdı

İki hapishane çalışanı, kalplerini mahkumlara kaptırdıktan sonra gizli bir aşka yelken açtı. Mahkum sevgilileri için hapishaneye, kokainden eroine, esrardan cep telefonuna, çok sayıda kaçak eşya soktular. Her şey ortaya çıkınca ise cezadan kurtulamadılar.



Mahkumlardan Phythian, 2021'in sonlarında halka açık bir yerde bıçaklı eşya bulundurmak ve soygun suçundan altı yıl hapis cezasını çekiyordu. McAndrew ise, soygun ve

İddia makamı, Portwood ve Juniper'in engelli bir mahkuma bakmakla yükümlü olduklarını bildirdi. Yerel

Portwood'un telefonunun, bir ay içinde Phythian'la1.134

7 Ocak 2022 sabahı, McAndrew ve Juniper hapishaneye giriş yaparken, hassas burunlu bir köpek, Juniper'dan kuşkulanarak güvenlik güçlerini uyardı. Ancak Juniper, köpeğin kendisine yönelmesinin parfümden kaynaklandığını söylerek bu olayı geçiştirdi.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDEDİYORDU

Juniper ve Portwood daha sonra bakmakla yükümlü oldukları bir mahkumun hücresine gitti. Phythian ve McAndrew, burada onlarla konuşmadan önce etrafta dolaşıyorlardı.

Güvenlik kameraları ise, kadınların, hastalarını arkasında mavi bir kıyafet bulunan tekerlekli sandalyesiyle duşa götürdüğü anları kaydediyordu. Hapishaneye gizlice sokulan, tütün, cep telefonu, USB bellekler, esrar, kokain, eroin gibi şeyler daha sonra kıyafetlerinin içine dikilmiş beş şüpheli paket içinde bulundu. Mahkemeye göre, kadınlar ayrıca, mahkum sevgililerinin isimlerinin baş harflerinin dövmesini yaptırdı.

Portwood, aşkı bulduğuna inanarak hapishaneye kaçak mal soktuğunu itiraf etti ve 22 ay hapis cezası aldı. Juniper, 30 güne kadar rehabilitasyon ve 22 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumlar ise, ek olarak üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amy Portwood ve Adrienne Juniper adlı hapishane çalışanları, hükümlü soyguncular Darren McAndrew ve Philip Phythian'a aşık oldu. Çalıştıkları hapishaneye gizlice uyuşturucu ve kaçak mal soktular ve mahkum sevgilileriyle aralarında geçen çok sayıda uygunsuz mesajlaşmada bulundular.Mahkumlardan Phythian, 2021'in sonlarında halka açık bir yerde bıçaklı eşya bulundurmak ve soygun suçundan altı yıl hapis cezasını çekiyordu. McAndrew ise, soygun ve araç soygunu sebebiyle hüküm giymişti.İddia makamı, Portwood ve Juniper'in engelli bir mahkuma bakmakla yükümlü olduklarını bildirdi. Yerel haber kaynaklarına göre, ikili bu sıra Phythian ve McAndrew'a aşık oldu.Portwood'un telefonunun, bir ay içinde Phythian'la1.134 telefon görüşmesi yapmak ve 294 mesaj göndermek için kullanıldığı ortaya çıktı. Yetkililer, bu mesajlardan bazılarının cinsel içerikli olduğu da ekledi. Juniper ve McAndrew ise birbirini 60 kez aradı ve 1.598 mesaj alışverişinde bulundu. Yine bu mesajların da bir kısmı cinsel içerikliydi ve aralarında mahrem fotoğraflar da bulunuyordu.7 Ocak 2022 sabahı, McAndrew ve Juniper hapishaneye giriş yaparken, hassas burunlu bir köpek, Juniper'dan kuşkulanarak güvenlik güçlerini uyardı. Ancak Juniper, köpeğin kendisine yönelmesinin parfümden kaynaklandığını söylerek bu olayı geçiştirdi.GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDEDİYORDUJuniper ve Portwood daha sonra bakmakla yükümlü oldukları bir mahkumun hücresine gitti. Phythian ve McAndrew, burada onlarla konuşmadan önce etrafta dolaşıyorlardı.Güvenlik kameraları ise, kadınların, hastalarını arkasında mavi bir kıyafet bulunan tekerlekli sandalyesiyle duşa götürdüğü anları kaydediyordu. Hapishaneye gizlice sokulan, tütün, cep telefonu, USB bellekler, esrar, kokain, eroin gibi şeyler daha sonra kıyafetlerinin içine dikilmiş beş şüpheli paket içinde bulundu. Mahkemeye göre, kadınlar ayrıca, mahkum sevgililerinin isimlerinin baş harflerinin dövmesini yaptırdı.Portwood, aşkı bulduğuna inanarak hapishaneye kaçak mal soktuğunu itiraf etti ve 22 ay hapis cezası aldı. Juniper, 30 güne kadar rehabilitasyon ve 22 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumlar ise, ek olarak üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.