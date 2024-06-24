Sir Elton John, günde 74 bin sterlin bağışlıyor

Araştırmaya göre Sir Elton John, hayır kurumlarına her saat 3 bin pound'dan fazla bağış yapıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, hayır kurumlarına yaptığı bağışla dikkat çekiyor. "Sir" unvanına sahip şarkıcı, İngiltere'nin en cömert ünlüsü olarak anılıyor.

450 milyon sterlinlik bir servete sahip olan şarkıcı, sevdiği hayır işlerine günde 74 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon lira) dağıtıyor; bu da saatte 3.082 sterlin, yani yılda 27 milyon sterlin anlamına geliyor.

Araştırmacılar, Sir Elton John'un bu bağış miktarı ile bir zamanlar listenin başında olan Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'i geride bıraktığını belirtiyor. Rowling, saatte 3.060 sterlin bağışta bulunarak ikinci sırada yer alıyor. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü oluyor.

