İsrail bu kez çocuk doğum hastanesine saldırdı

İsrail, Gazze’de Çocuk Doğum Hastanesi’ne saldırdı. Gazze'de sivillerin son sığınağı olan hastaneler savaş alanına döndü. Binlerce kişinin sığındığı hastanelerin dibinde İsrail tankları bekliyor. Enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurdu



Gazze’de İsrail’in hastanelere saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucu bu kez 2 doktor hayatını kaybetti. Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi’ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

ELEKTRİK KESİK, BEBEKLER ÖLÜYOR

Şifa Hastanesi’nde elektriklerin tamamen kesik olduğu,

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

UNİSEF ATEŞKES İSTEDİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze’deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

ROKETLE YOĞUN BAKIMI VURDULAR

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Kudüs Hastanesi’ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze



DSÖ İRTİBATIMIZ KESİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı. “DSÖ’nün Şifa Hastanesi’ndeki merkeziyle irtibatı kesildi” diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda “Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde” haberler olduğunu vurguladı.

TANKLAR HASTANE KAPISINDA

Öte yandan Gazze'de İsrail tankları, hastanelerin kapısına dayandı. Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef oldu. Enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurdu. İsrail askeri, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'ya sadece birkaç yüz metre mesafede konumlandı. Binlerce kişinin sığındığı Kudüs hastanesinin ise 20 metre ilerisinde İsrail tankları bekliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bölgedeki personelleri ile artık iletişim kuramadıklarını açıkladı.

37 BEBEK NAKLEDİLECEK

Gazze Sağlık Bakanlığı da Şifa hastanesinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası kamuoyunda artan tepkiler üzerine bebekleri başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, talebin Şifa Hastanesi'ndeki doktorlardan geldiğini, bebeklerin güvenli bir tesise götürüleceğini söyledi. Ancak Hagari, İsrail askerinin nakil operasyonunda tam olarak nasıl rol üstleneceğine dair ayrıntı vermedi. Nakil operasyonunun bugün yapılması bekleniyor.

Sözcü Hagari'nin günlük basın brifinginde sıradışı bir an da yaşandı. Hagari, İbranice başladığı konuşmasının hastanelerle ilgili bölümünü İngilizce yaptı. Bu tercih, dünya başkentlerinden artan tepkiye yanıt verme isteği olarak yorumlandı. Nitekim Hagari de konuşmasının İngilizce bölümüne "dünyanın bunu bilmesini istiyorum" diyerek başladı.

BM'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'deki Şifa Hastanesinde elektriğin kesilmesi dolayısıyla erkendoğanların kuvözlerinde öldüğüne dair haberler nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu vurgulayan Russell, "Hastaneler korunmalıdır! Çocuklar korunmalıdır!" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. DSÖ, Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan merkezleriyle irtibatın kesildiğini duyurdu.Gazze’de İsrail’in hastanelere saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucu bu kez 2 doktor hayatını kaybetti. Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi’ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.Şifa Hastanesi’nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli , yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı. Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi’nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze’deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Kudüs Hastanesi’ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı. “DSÖ’nün Şifa Hastanesi’ndeki merkeziyle irtibatı kesildi” diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda “Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde” haberler olduğunu vurguladı.TANKLAR HASTANE KAPISINDAÖte yandan Gazze'de İsrail tankları, hastanelerin kapısına dayandı. Son 3 günde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm hastaneler top ve havan mermilerine hedef oldu. Enerji kesildiği için ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri çalışmayı durdurdu. İsrail askeri, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'ya sadece birkaç yüz metre mesafede konumlandı. Binlerce kişinin sığındığı Kudüs hastanesinin ise 20 metre ilerisinde İsrail tankları bekliyor.Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bölgedeki personelleri ile artık iletişim kuramadıklarını açıkladı.37 BEBEK NAKLEDİLECEKGazze Sağlık Bakanlığı da Şifa hastanesinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 2 bebeğin elektrik kesintisi yüzünden öldüğünü, 37'sinin ise risk altında olduğunu bildirdi.İsrail, uluslararası kamuoyunda artan tepkiler üzerine bebekleri başka bir yere nakline yardım edeceklerini açıkladı.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, talebin Şifa Hastanesi'ndeki doktorlardan geldiğini, bebeklerin güvenli bir tesise götürüleceğini söyledi. Ancak Hagari, İsrail askerinin nakil operasyonunda tam olarak nasıl rol üstleneceğine dair ayrıntı vermedi. Nakil operasyonunun bugün yapılması bekleniyor.Sözcü Hagari'nin günlük basın brifinginde sıradışı bir an da yaşandı. Hagari, İbranice başladığı konuşmasının hastanelerle ilgili bölümünü İngilizce yaptı. Bu tercih, dünya başkentlerinden artan tepkiye yanıt verme isteği olarak yorumlandı. Nitekim Hagari de konuşmasının İngilizce bölümüne "dünyanın bunu bilmesini istiyorum" diyerek başladı.BM'DEN UYARIBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hizmet dışı kalan Şifa Hastanesinde kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'deki Şifa Hastanesinde elektriğin kesilmesi dolayısıyla erkendoğanların kuvözlerinde öldüğüne dair haberler nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu vurgulayan Russell, "Hastaneler korunmalıdır! Çocuklar korunmalıdır!" ifadesini kullandı.