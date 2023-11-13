Savaşan: Dünya'daki turizim eğitim ihtiyacını karşılayabiliriz

Savaşan, Bakanlar Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Londra’daki toplantılara katıldı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council) Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Londra’da gerçekleşen Bakanlar Zirvesi’nde ön plana çıkan gençlerin turizm eğitimi konusundaki ihtiyaçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) karşılanabileceğine dikkat çekti.Bakanlar Zirvesi’ne ev sahipliği yapan World Travel Market Londra kapsamında 182 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara KKTC adına Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ni temsilen katılan dönem başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, İngiltere’de faaliyet gösteren sağlık ve turizm işletmeleri ile Londra’da sağlık turizmi irtibat ofisi açılması konusunda özel anlaşmalar imzaladı.WTM temasları kapsamında, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a 2024 yılında daha fazla sağlık turisti getirilmesine yönelik çeşitli sağlık ve turizm kuruluşlarıyla Londra’da irtibat ofisi oluşturulmasına yönelik özel anlaşmalar da imzalayan Dr. Ahmet Savaşan, yapılan anlaşmalar ile konan hedefin İngiltere’den KKTC’ye getirilen sağlık turisti sayısında %70 oranında artış elde etmek olduğunu duyurdu.Bu yıl Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) birlikte organize ettiği Turizm Bakanları Zirvesi’ndeki ana temanın “Gençlik ve Eğitim Yoluyla Turizmi Dönüştürmek" olarak seçildiğine işaret eden Ahmet Savaşan, dünya turizmine yön veren liderlerin yapılan toplantılarda turizm eğitimindeki mevcut boşlukları ele aldığını; turizmin zorlukları ile başa çıkarken doğacak fırsatları da değerlendirebilen yetenekli ve esnek bir işgücü yaratılabilmesi için gençlerin nitelikli eğitim süreçleriyle güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiği konusunda birleşildiğine dikkat çekti.Dünya’nın üzerinde birleştiği ‘gençlerin nitelikli turizm eğitimi almaları gerektiği’ konusundaki ihtiyacın KKTC için önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, KKTC’deki 23 üniversitenin bu ihtiyacın karşılanması noktasında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Savaşan “dünyadaki gençlerin turizm eğitimine yönelik ihtiyaçlarının KKTC’de karşılanması konusunda hükümetimiz, üniversitelerimiz ile paydaşlarımız birlikte hareket eder ve gereken adımları atarsa, bir yandan eğitim turizmi, bir diğer yandan ise Kuzey Kıbrıs turizminin sürdürülebilir gelişimi için çok önemli kazanımlar elde edilebilecektir.Ben bu konudaki potansiyelimize ve gereken adımları atabileceğimize gönülden inanıyorum” dedi.