İngiltere'de kaybolan çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da bulundu

Altı yıl önce kaybolan ve hakkında kayıp ilanı bulunan 17 yaşındaki İngiliz genç Alex Batty, Fransa'nın Toulouse şehrinde bulundu. Yağmur altında yürüyen Alex, bir sürücü tarafından fark edilerek polise teslim edildi

Fransa'nın Toulouse şehrinde, altı yıl önce İngiltere'de kaybolan 17 yaşındaki İngiliz genç Alex Batty bulundu. Alex, geçtiğimiz çarşamba günü yağmur altında yürürken bir otomobil sürücüsü tarafından fark edildi. Sürücü, Alex'in durumunu fark ederek onu bir polis karakoluna götürdü. Toulouse savcılığı, BBC'ye yaptığı açıklamada, Alex'in şehirdeki bir gençlik merkezinde olduğunu ve İngiltere'ye dönebileceğini bildirdi.

ALEX BATTY'NİN KAYBOLUŞU VE BULUNUŞU

2017 yılında, Alex Batty İspanya'ya tatile giderken annesi ve büyükbabasıyla birlikte kaybolmuştu. Annesi ve büyükbabasının velayeti olmadığı halde Alex'le birlikte olmaları, kaybolma vakası ile doğrudan bağlantılı olarak aranmalarına neden oldu.

Alex, bulunduğu sırada, kargo aracı sürücüsü Fabien Accidini'nin telefonunu kullanarak İngiltere'deki büyükannesine "Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum" diye mesaj gönderdi. Accidini, Alex'i yağmur altında yürürken gördüğünü ve onunla konuştuğunu belirtti. Accidini, Alex'in adını internete yazdığında kayıp olduğunu öğrendi ve durumu yetkililere bildirdi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI VE İŞLEMLER

Polis kaynakları, Alex'in iki yıldır Fransa'da yaşadığını ve Pirene vadilerinde gezici bir komünde yaşayıp dolaştığını belirtti. Alex'in bulunmasının ardından, İngiltere Büyükelçiliği ve Manchester Polisi Fransız yetkililerle iş birliği yaparak gerekli koruma tedbirlerini uygulamaya başladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yerel makamlarla temas halinde olduğunu açıkladı.

Alex'in büyükannesi ve yasal vasisi Susan Caruana, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, torunuyla temasa geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Caruana, torununun bulunmasının kendisi için büyük bir şok ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti

