banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
13 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
15 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
31 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
52 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

Öğretmen ve öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girdi

banner989

Amerika'da öğretmen ve öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesine yakalandı. Utanç veren olayın ardından soruşturma açılırken öğrencinin anlattığı detaylar gündem oldu

banner974
Öğretmen ve öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girdi
banner971
Amerika'da bir öğretmen ve öğrencisinin arasında yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Kuzey Carolina'da biyoloji öğretmenliği yapan Gabriela Neufeld ve 18 yaşındaki öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girdi.
Oğlunun öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğine dair söylentiler duyan anne, oğlunun telefonunun konumundan gittikleri yeri buldu.
Öğrenci, polise verdiği ifadede daha önce beş kez cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Bununla birlikte, okul yönetiminin de dedikodulardan haberdar olduğu iddia edildi.
Yaşanan korkunç olayın ardından öğretmen istifa ederken okul yönetimi velilere mesaj gönderdi:
'Personel bilgilerini paylaşamasak da, bu konuyu ciddiye aldığımızı size bildirmek isterim. Bu durumla ilgili endişelerinizi anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin emniyeti hepimiz için son derece önemli. Bu rahatsız edici durum da kolluk kuvvetleri tarafından yönetiliyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.