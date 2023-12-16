Öğretmen ve öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girdi

Amerika'da öğretmen ve öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesine yakalandı. Utanç veren olayın ardından soruşturma açılırken öğrencinin anlattığı detaylar gündem oldu

Amerika'da bir öğretmen ve öğrencisinin arasında yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Kuzey Carolina'da biyoloji öğretmenliği yapan Gabriela Neufeld ve 18 yaşındaki öğrencisi arabada cinsel ilişkiye girdi.

Oğlunun öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiğine dair söylentiler duyan anne, oğlunun telefonunun konumundan gittikleri yeri buldu.

Öğrenci, polise verdiği ifadede daha önce beş kez cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Bununla birlikte, okul yönetiminin de dedikodulardan haberdar olduğu iddia edildi.

Yaşanan korkunç olayın ardından öğretmen istifa ederken okul yönetimi velilere mesaj gönderdi:

'Personel bilgilerini paylaşamasak da, bu konuyu ciddiye aldığımızı size bildirmek isterim. Bu durumla ilgili endişelerinizi anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin emniyeti hepimiz için son derece önemli. Bu rahatsız edici durum da kolluk kuvvetleri tarafından yönetiliyor.

