Hacda aşırı sıcaklar 550'den fazla can aldı

Sıcaklıkların 52 dereceyi gösterdiği Suudi Arabistan'a Hac ibadeti için giden en az 577 kişinin hayatını kaybettiği, 2 binden fazla kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.
AFP'ye konuşan Arap diplomatlar, ölenlerin büyük bölümünün Mısırlı olduğunu, çoğunun sıcağa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı da 23'ü buldu.
Suudi devlet televizyonu, Mekke'deki Mescid-i Haram'ın gölgesinde sıcaklıkların 51,8 dereceye kadar yükseldiğini bildirdi.
Yetkililer, Hac ibadeti için gelenleri serinletmek için yollara soğutma istasyonları kuruyor.
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