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Cumhurbaşkanı Tatar: “Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”

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Tatar, TMT mücahidi, gazi ve şehit yakınlarını ziyaretlerini dün de sürdürdü

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” dedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi ve TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, TBK Gazisi ve emekli polis müdürü Kadir Kayıkçı ile Mehmet Salih Şakir, Aydın Ahmet ve Bekir Ahmet isimli şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.
“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Aydın Ahmet ve Bekir Ahmet isimli iki şehidin kardeş olduğunu ifade etti.
Şehitlere ve hayatta olmayan gazilere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, TMT mücahitleri, mücahideleri ve gazilere şükranlarını sundu.
Geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını vurguladı.
Şehit aileleri de, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. TMT mücahidi Ali Abdurrahmanoğlu ile TBK Gazisi Kadir Kayıkçı da, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
 
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