Gazze'de 39 milyon ton enkaz

İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu, Suudi Mahallesi'nde onlarca evi bombaladı. Topçu birlikleri de salı sabahından bu yana mahalleyi bombalamaya devam ediyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Ebu Safiye ailesine ait evi bombalaması bölgede yangına, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Gazze'ye yönelik saldırıların çevreye etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.
"Gazze'deki savaşın çevreye etkileri daha önce görülmemiş boyutta." ifadesine yer verilen raporda, Gazze toplumunun toprak, su ve hava kirliliği risklerine maruz bırakıldığına ve doğal ekosisteme geri dönülmez zarar bırakıldığına işaret edildi.
Raporda, hayatların korunması ve çevreye etkinin azaltılması için acilen ateşkes çağrısı yapıldı.
Gazze'de şimdiye kadar çevre yönetimine ilişkin kaydedilen adımların çatışma nedeniyle kaybedildiği bildirilen raporda, "Saldırılar, Gazze Şeridi'nde 39 milyon ton enkaza yol açtı. Bu, Gazze'nin her bir metrekaresinde 107 kilogram ve 2017'de Musul'daki çatışmanın 5 katı daha fazla enkaza tekabül ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, enkaz altında gömülü cesetlerin bulunduğu, bu konunun hassasiyet gerektirdiği kaydedildi.
Raporda, su, sıhhi tesisat ve hijyen sistemlerinin hemen hemen hepsinin çöktüğüne işaret edilerek, lağım sularının denizler, toprak, tatlı su ve gıdalara dahi karışmaya başladığına ilişkin uyarı yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.