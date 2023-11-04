Eski sevgili, gelin ve damada dışkı fırlattı

Bolivya'da düzenlenen bir düğünde herkesi dehşete düşüren anlar yaşandı. Eski sevgili yeni evlenen damada ve geline dışkı attı

Bolivya’da düzenlenen bir düğünde “eski sevgili dehşeti” yaşandı.

Damadın eski sevgilisi bir anda konuklar arasında belirince herkes şoke oldu.

Eski sevgili yeni evlenen damada ve geline dışkı atarak töreni cehenneme çevirdi. Elinde dışkı dolu kovayla gelen kadın, konukların tebriklerini kabul eden yeni evli çifti dışkı yağmuruna tuttu.

Damadın üzerindeki askeri üniforma kirlenirken gelinin her tarafı dışkıya bulandı.

Yüzü pislik içinde kalan gelin büyük şok geçirdi. Yeni evli kadın daha sonra sosyal medyada bir mesaj paylaşarak, düğünlerini rezil eden eşinin eski sevgilisinin bundan sonra da hayatlarını cehenneme çevirmesinden korktuğunu belirtti.

Eski sevgilinin intikam istediğini söyleyen gelinin mesajına birçok yorum geldi. Birçok kişi, bir kadının aldatılsa dahi böyle bir şey yapmasının “küçük düşürücü” olduğunu ifade etti.

Yeni evli çiftin olayı polise bildirip bildirmediği bilinmiyor.

