banner913
banner932
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
11 0
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
15 0
 
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
19 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
121 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
banner964

Starbucks çalışanı işinden kovulunca intikam aldı

banner476

banner974
Starbucks çalışanı işinden kovulunca intikam aldı
banner971
Eski bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için ilginç bir yola başvurdu.  O çalışan, dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi olan ve dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'a ait içeceklerin tariflerini sızdırdı.
O eski çalışanın yaptığı paylaşımda Starbucks'a ait Chocolate Mocha, Coconutmilk Vanilla Latte, Iced Caramel Macchiato ve Coconut Mocha Macchiato içeceklerinin tarifleri görülüyor.
Türkiye'de çokça şubesi bulunan Starbucks'ın içeceklerinin tariflerinin sızdırılması ise sosyal medyada gündem oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.