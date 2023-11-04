Starbucks çalışanı işinden kovulunca intikam aldı

Eski bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. O çalışan, dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi olan ve dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'a ait içeceklerin tariflerini sızdırdı.
O eski çalışanın yaptığı paylaşımda Starbucks'a ait Chocolate Mocha, Coconutmilk Vanilla Latte, Iced Caramel Macchiato ve Coconut Mocha Macchiato içeceklerinin tarifleri görülüyor.
Türkiye'de çokça şubesi bulunan Starbucks'ın içeceklerinin tariflerinin sızdırılması ise sosyal medyada gündem oldu.
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