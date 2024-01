Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu

ABD’de televizyon dünyasının Oscarları olarak da anılan Emmy Ödülleri’nin 75’incisi sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, önceki akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi...

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Aktör - Mini Dizi: Steven Yeun - Beef

En İyi Aktrist - Mini Dizi: Ali Wong - Beef

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör - Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist - Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Yardımcı Aktör - Mini dizi: Paul Walter Hauser - Black Bird

En İyi Yardımcı Aktrist - Mini dizi: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer (System isimli 1. sezon 1. bölüm ile)

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong (Connor’s Wedding isimli 4. sezon 3. bölüm ile)

En İyi Senaryo - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (The Birds Don't Sing, They Screech In Pain isimli 1. bölüm ile)

En İyi Yönetmen - Komedi: Barry - Bill Hader

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod (Connor's Wedding bölümü ile)

En İyi Yönetmen - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (Figures of Light isimli dizinin 10. ve son bölümü ile)