Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu.
Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, önceki akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.
İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi...
En İyi Drama Dizisi: Succession
En İyi Komedi Dizisi: The Bear
En İyi Mini Dizi: Beef
En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession
En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession
En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary
En İyi Aktör - Mini Dizi: Steven Yeun - Beef
En İyi Aktrist - Mini Dizi: Ali Wong - Beef
En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus
En İyi Yardımcı Aktör - Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
En İyi Yardımcı Aktrist - Komedi: Ayo Edebiri - The Bear
En İyi Yardımcı Aktör - Mini dizi: Paul Walter Hauser - Black Bird
En İyi Yardımcı Aktrist - Mini dizi: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer (System isimli 1. sezon 1. bölüm ile)
En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong (Connor’s Wedding isimli 4. sezon 3. bölüm ile)
En İyi Senaryo - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (The Birds Don't Sing, They Screech In Pain isimli 1. bölüm ile)
En İyi Yönetmen - Komedi: Barry - Bill Hader
En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod (Connor's Wedding bölümü ile)
En İyi Yönetmen - Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin (Figures of Light isimli dizinin 10. ve son bölümü ile)
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