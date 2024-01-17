Savaş pilotu güzellik kraliçesi seçildi

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Madison Marsh, ABD'de düzenlenen güzellik yarışmasında Miss America seçildi. 22 yaşındaki Marsh, ABD ordusunda aktif görev yapan ilk güzellik kraliçesi olarak tarihe geçti

Amerika tarihinde bir ilk yaşandı! İlk kez ABD ordusunda aktif görev yapan bir kadın, güzellik kraliçesi seçildi.22 yaşındaki Teğmen Madison Marsh, ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen ve 51 kişinin katıldığı Miss America güzellik yarışmasında birinci oldu.Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Marsh, ABD ordusunda aktif görev yapan ilk güzellik kraliçesi oldu.Harvard Kennedy School'da kamu politikaları alanında yüksek lisans yapan Marsh için ABD Hava Kuvvetleri de tebrik mesajı yayınladı.Paylaşımda "Az önce Miss America 2024 tacını takan Airman, 2. Teğmen Madison Marsh, nam-ı diğer Miss Colorado'yu tebrik ediyoruz! Marsh bu unvanı kazanan ilk aktif görevdeki askerdir" ifadeleri yer aldı.Yarışmaya neden katıldığını açıklayan Marsh, "Hayatımın iki farklı yönünü bir araya getirmek inanılmaz bir deneyim. Umarım, bu herkese kendilerini sınırlamamaları gerektiğini hatırlatır" dedi.Marsh, yetenek bölümünde ise 16 yaşında nasıl pilot ehliyeti aldığını anlattı.