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DSÖ,Batı Pasifik Bölgesi Direktörü'nü görevden aldı

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DSÖ, hakkında suistimal iddiaları olan Batı Pasifik Bölgesi Direktörü'nü görevden aldı

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DSÖ,Batı Pasifik Bölgesi Direktörü'nü görevden aldı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hakkında suistimal iddiaları bulunan Batı Pasifik Bölgesi Direktörü'nün görevine yasal sürecin tamamlanmasının ardından son verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgüte, 2021 yılının ikinci yarısı ve 2022'de Batı Pasifik Bölge Direktörü'ne yönelik suistimal iddialarının ulaştığı bildirildi.

DSÖ'nün taciz edici davranışlara karşı sıfır tolerans politikası doğrultusunda iddiaların soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bunun ardından tüm DSÖ personeli için geçerli olan prosedürlere uygun olarak incelemenin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu süreç, bölge direktörünün ilgili tüm kanıtları alma ve iddialara yasal süreç doğrultusunda yanıt verme hakkını da içeriyordu. Bu prosedürler suistimal bulgularıyla sonuçlandı. Bulguların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden ve Batı Pasifik Bölge Komitesi ve Yürütme Kurulu ile istişarenin ardından bölge direktörünün görevine son verildi." ifadeleri yer aldı.

Batı Pasifik Bölge Direktörlüğü için bir sonraki seçim döngüsünün nisan 2023'te DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un bölgenin üye devletlerini önerilen adayları sunmaya davet etmesiyle başlayacağı belirtildi.

Ağustos 2022'den bu yana Batı Pasifik Bölgesi Sorumlusu olarak görev yapan Zsuzsanna Jakab, yeni bölge direktörü göreve başlayan kadar "Bölge Direktörü Vekili" olarak görev yapacak.

2019'dan beri Genel Direktör Yardımcısı olarak hizmet veren Jakab, daha önce DSÖ Avrupa Bölge Direktörü olarak görev yapmıştı.

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