banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
6 0
13 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
6 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
8 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
banner915

Polisiye haberler

banner476

Lefkoşa’da sahte banka dekontu hazırlayan kişi tutuklandı

banner825
Polisiye haberler
banner931
Lefkoşa’da sahte banka dekontu hazırlayarak, otel odasının ücretini ödemek için tedavüle süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, H.M.H.A. (E-21), 7 Mart tarihinde, dolandırmak kastı ile 29 bin 183 TL meblağlı sahte bir banka dekontu hazırlayarak, kaldığı otel odasının ücretini ödemek için tedavüle sürdü. H.M.H.A. tutuklandı.
-Gazimağusa’da fatura sahteleme
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.G. (E-36), 25 Ocak’ta, iş yeri adına yaptığı bir tamirat işinin ücreti olan 348 ABD Doları'nı sigortadan alabilmek amacıyla iş yerine ait bir faturayı çalıp, sahteledi. Daha sonra söz konusu sahte faturayı bir sigorta şirketine vererek, tedavüle sürdü.
M.G. benzer suçtan dolayı Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunuyor.
-Lefke’de bir kişi gümrüksüz mal tasarrufundan tutuklandı
Lefke’de dün S.Ö.’nün (E-26) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, ithali yasak olan muhtelif markalardaki toplam 17 adet tek kullanımlık elektronik sigara tespit edildi.
Gümrüksüz olarak tasarruf edilen sigaralar emare alınırken, S.Ö. tutuklandı.
-Girne’de kapatma saatine ve müzik yayın iznine uymayan 8 iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı
Öte yandan Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarında dün ve bugün yapılan kontrollerde, 5 işletmenin kapatma saatine, 3 işletmenin ise müzik yayın iznindeki kurallara uymadığı tespit edildi.
Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.