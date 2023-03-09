Polisiye haberler

Lefkoşa’da sahte banka dekontu hazırlayan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da sahte banka dekontu hazırlayarak, otel odasının ücretini ödemek için tedavüle süren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, H.M.H.A. (E-21), 7 Mart tarihinde, dolandırmak kastı ile 29 bin 183 TL meblağlı sahte bir banka dekontu hazırlayarak, kaldığı otel odasının ücretini ödemek için tedavüle sürdü. H.M.H.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da fatura sahteleme

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.G. (E-36), 25 Ocak’ta, iş yeri adına yaptığı bir tamirat işinin ücreti olan 348 ABD Doları'nı sigortadan alabilmek amacıyla iş yerine ait bir faturayı çalıp, sahteledi. Daha sonra söz konusu sahte faturayı bir sigorta şirketine vererek, tedavüle sürdü.

M.G. benzer suçtan dolayı Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunuyor.

-Lefke’de bir kişi gümrüksüz mal tasarrufundan tutuklandı

Lefke’de dün S.Ö.’nün (E-26) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, ithali yasak olan muhtelif markalardaki toplam 17 adet tek kullanımlık elektronik sigara tespit edildi.

Gümrüksüz olarak tasarruf edilen sigaralar emare alınırken, S.Ö. tutuklandı.

-Girne’de kapatma saatine ve müzik yayın iznine uymayan 8 iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Öte yandan Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarında dün ve bugün yapılan kontrollerde, 5 işletmenin kapatma saatine, 3 işletmenin ise müzik yayın iznindeki kurallara uymadığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.