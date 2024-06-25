“Doğrudan uçuşların sağlanması büyük avantajlar getirecek”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata “Direkt uçuşların sağlanması, Kıbrıslı Türklerin dünya ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak, aynı zamanda ekonomik gelişime büyük katkı sunacaktır” dedi

İngiltere’de 4 Temmuz'daki genel seçimler öncesi İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata açıklamalarda ve çağrılarda bulundu.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dr. Başkanı Muhammet Yaşarata da, “Iain Duncan Smith, Kıbrıslı Türk toplumunun sesini duyuran ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı bir milletvekilidir. Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar için yaptığı kampanyayı yürekten destekliyorum. Duncan Smith’in bu konudaki kararlılığı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada hak ettikleri konuma ulaşmaları için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin, uzun yıllardır izolasyon altında yaşadığını ve bu durumun ekonomik ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğine işaret eden Yaşarata, şöyle devam etti:

“Direkt uçuşların sağlanması, Kıbrıslı Türklerin dünya ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak, aynı zamanda ekonomik gelişime büyük katkı sunacaktır.

İş dünyası açısından da doğrudan uçuşların sağlanması büyük avantajlar getirecektir. Kuzey Kıbrıs'taki iş adamları ve girişimciler, uluslararası pazarlarla daha rahat ilişki kurabilecek, iş hacimlerini artırabilecek ve yeni fırsatlar yaratabileceklerdir. Bu nedenle, Iain Duncan Smith’in bu mücadelesini desteklemek hepimizin görevidir.”

