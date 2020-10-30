Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle iki gencin yaşamını yitirdiği açıklandı

TARİHİ PANAGİO THEOTOKOU KİLİSESİ'NİN DUVARI YIKILDI

1'İ AĞIR 10 YARALI

TSUNAMİ NEDENİYLE EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu.Simas'ta acil durum yetkilisi, Vathy kasabasında baygın halde bulunan bir kız diğeri erke iki gencin öldüğünü açıkladı.Karlovasi bölgesinde bazı eski yapıların yıkıldığı, kimi evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, çatıların çöktüğü ve tarihi Panagia Theotokou kilisesinin hasar gördüğü belirtildi.Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.Sisam Adası'nda biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, adadaki havalimanının çatısında meydana gelen çatlaklar nedeniyle uçuşların bir süre gerçekleştirilemediği aktarıldı.Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.