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Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
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Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu

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İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Deprem nedeniyle iki gencin yaşamını yitirdiği açıklandı

Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da hasara ve can kaybına neden oldu.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 2
Simas'ta acil durum yetkilisi, Vathy kasabasında baygın halde bulunan bir kız diğeri erke iki gencin öldüğünü açıkladı.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 3

TARİHİ PANAGİO THEOTOKOU KİLİSESİ'NİN DUVARI YIKILDI

Karlovasi bölgesinde bazı eski yapıların yıkıldığı, kimi evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, çatıların çöktüğü ve tarihi Panagia Theotokou kilisesinin hasar gördüğü belirtildi.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 4
Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 5

1'İ AĞIR 10 YARALI

Sisam Adası'nda biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, adadaki havalimanının çatısında meydana gelen çatlaklar nedeniyle uçuşların bir süre gerçekleştirilemediği aktarıldı.

İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 6

TSUNAMİ NEDENİYLE EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 7
Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İzmir depremi Yunan adası Sisam'ı da vurdu: 2 can kaybı - 8
Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.
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