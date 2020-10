Dördü ithal, 7 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde, Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 3'ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık denetimlerinde 7 üründen alınan numunede limit üstü veya tavsiye dışı zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi, Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. ait armut firmaların isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünün kullanıldığı, bir üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi. Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

3 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

4 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz

5 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü

22 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Limit Üstü

24 Halil Kasap Paz. Havuç Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. Çilek Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. Havuç Temiz

28 Muha Seb. Mey Ltd. Elma Stk Temiz

29 SVS Tic. Ltd. Siyah Üzüm Temiz

30 SVS Tic. Ltd. Sultani Üzüm Temiz

31 SVS Tic. Ltd. Armut S.M Temiz

32 SVS Tic. Ltd. Red Globe Üzüm Temiz

33 Halil Kasap Paz. Armut Deveci Temiz

34 Mahmut Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz

35 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz

36 Meryem Can Cihan Mağusa Domates Temiz

37 Ali Saraç Mağusa Pazı Limit Üstü

38 Ali Saraç Mağusa Marul Temiz

39 Fatih Kocakaya Mağusa Hıyar Temiz

40 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Limit Üstü

41 Ufuk Potak Mağusa Hıyar Temiz

42 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz

43 Fermis Abdullah Aydınköy Bİber Temiz

44 Fermis Abdullah Aydınköy Marul Temiz

45 Mehmet Korban Aydınköy Acı Biber turşuluk Temiz

46 Ramadan Değirmenci Bostancı Nar Temiz

47 Hasan Sadrazam Akdeniz Domates Temiz

48 İbrahim Erpolat Koruçam Roka Limit Üstü

49 İllias Bedri Koruçam Hıyar Temiz