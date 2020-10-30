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Dördü ithal, 7 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi tarafından 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde, Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 3'ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Dördü ithal, 7 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık denetimlerinde 7 üründen alınan numunede limit üstü veya tavsiye dışı zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi, Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. ait armut firmaların isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünün kullanıldığı, bir üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi. Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a  ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
   30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                      
               
1             Holly Grains Ltd.               İthal       Soya Fasulyesi Küsbesi  Temiz
2             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz
3             Akari Free Port. İthal       Buğday(Ekmeklik)           Temiz
4             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik       Temiz
5             Akari Free Port. İthal       Buğday(Ekmeklik)           Temiz
6             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
7             SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz                   
9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala           Temiz
11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi              Temiz
13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk              Temiz
14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden     Temiz
15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz
16           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz
17           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
18           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz
19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı    Limit Üstü
20           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Limit Üstü
21           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ankara   Limit Üstü
22           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz
23           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ankara   Limit Üstü
24           Halil Kasap Paz.                Havuç   Temiz
25           Onbaşı İşl. Ltd.                 Çeri Domates    Temiz
26           Onbaşı İşl. Ltd.                 Çilek      Temiz
27           Onbaşı İşl. Ltd.                 Havuç   Temiz
28           Muha Seb. Mey Ltd.                      Elma Stk              Temiz
29           SVS Tic. Ltd.                       Siyah Üzüm        Temiz
30           SVS Tic. Ltd.                       Sultani Üzüm     Temiz
31           SVS Tic. Ltd.                       Armut S.M          Temiz
32           SVS Tic. Ltd.                       Red Globe Üzüm             Temiz
33           Halil Kasap Paz.                             Armut Deveci    Temiz
34           Mahmut Çil         Tatlısu                  Yeşil Çarli Biber Temiz
35           Özcan Bozkoyun              Tatlısu    Fasulye(Aspro) Temiz
36           Meryem Can Cihan         Mağusa   Domates             Temiz
37           Ali Saraç               Mağusa             Pazı        Limit Üstü
38           Ali Saraç               Mağusa            Marul    Temiz
39           Fatih Kocakaya  Mağusa              Hıyar     Temiz
40           Murat Gazioğlu Mağusa               Hıyar     Limit Üstü
41           Ufuk Potak         Mağusa              Hıyar     Temiz
42           İzzet Kızıltoprak Aydınköy            Nar        Temiz
43           Fermis Abdullah               Aydınköy            Bİber     Temiz
44           Fermis Abdullah               Aydınköy            Marul    Temiz
45           Mehmet Korban              Aydınköy            Acı Biber turşuluk            Temiz
46           Ramadan Değirmenci     Bostancı              Nar        Temiz
47           Hasan Sadrazam     Akdeniz              Domates         Temiz
48           İbrahim Erpolat       Koruçam              Roka                Limit Üstü
49           İllias Bedri               Koruçam              Hıyar               Temiz
 

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