Dördü ithal, 7 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık denetimlerinde 7 üründen alınan numunede limit üstü veya tavsiye dışı zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 23-29 Ekim arasında Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 33 ithal üründen alınan numunelerden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi, Nuri Ersoy Ltd. ait elma ( Arapkızı )ve Halil Kasap Paz. ait armut firmaların isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ürünün kullanıldığı, bir üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi. Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
3 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
4 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz
5 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü
22 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Limit Üstü
24 Halil Kasap Paz. Havuç Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. Çilek Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. Havuç Temiz
28 Muha Seb. Mey Ltd. Elma Stk Temiz
29 SVS Tic. Ltd. Siyah Üzüm Temiz
30 SVS Tic. Ltd. Sultani Üzüm Temiz
31 SVS Tic. Ltd. Armut S.M Temiz
32 SVS Tic. Ltd. Red Globe Üzüm Temiz
33 Halil Kasap Paz. Armut Deveci Temiz
34 Mahmut Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
35 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz
36 Meryem Can Cihan Mağusa Domates Temiz
37 Ali Saraç Mağusa Pazı Limit Üstü
38 Ali Saraç Mağusa Marul Temiz
39 Fatih Kocakaya Mağusa Hıyar Temiz
40 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Limit Üstü
41 Ufuk Potak Mağusa Hıyar Temiz
42 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz
43 Fermis Abdullah Aydınköy Bİber Temiz
44 Fermis Abdullah Aydınköy Marul Temiz
45 Mehmet Korban Aydınköy Acı Biber turşuluk Temiz
46 Ramadan Değirmenci Bostancı Nar Temiz
47 Hasan Sadrazam Akdeniz Domates Temiz
48 İbrahim Erpolat Koruçam Roka Limit Üstü
49 İllias Bedri Koruçam Hıyar Temiz