Damatla gelin düğünde öpüştü, ortalık savaş alanına döndü

Hindistan’da gerçekleşen bir düğünde, çiçeği burnunda çiftin davranışı sonrasında ortalık karıştı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir düğünde, damadın, gelini öpmesi aileleri arasında çatışmaya yol açtı.

Damadın bu davranışına sinirlenen iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gelinin ailesi ellerinde sopalarla sahneye çıkarak damadın ailesini dövdü. Çatışmada gelinin babasının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olayların ardından polis çağrıldı ve her iki aileden 7 kişi gözaltına alındı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Polise göre gelinin babası, kızının ikinci düğününü pazartesi gecesine ayarlamıştı. İlk düğün sorunsuz bir şekilde sona ererken, ikinci düğün daha da kötü bir hal aldı.

Gelinin ailesi, damadın gelini sahnede zorla öptüğünü iddia ederken, damat, gelinin Varmala töreninden sonra öpülmek konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Polis, şu ana kadar her iki aileden de olayla ilgili yazılı bir şikayet gelmediğini ve şikayet alındığında harekete geçileceğini söyledi.

Olaya karışan altı kişi, Hindistan Ceza Kanunu'nun 151. maddesi uyarınca kamu huzurunu bozmakla suçlandı.

