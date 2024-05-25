Fatih’in “tılsımlı madalyonu” için verilen teklif kabul edilmedi

Londra’daki bir müzayedede Fatih Sultan Mehmet’in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon için verilen 1,4 milyon sterlinlikteklif, rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.

Bonhams Müzayede Evi, açık artırma sonucu satılan eserlerin arasında madalyona yer vermedi. Müzayede evinin yaptığı açıklamada, 1,4 milyon sterlinlik teklifin satış için belirtilen rezerv fiyatın altında kaldığı ve bu nedenle satışın gerçekleştirilmediği kaydedildi.

TILSIM AMAÇLI KULLANILDIĞI İDDİASI

Müzayedede satışa çıkan madalyonun üzerine işli Fatih’in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor.

Bonhams, Fatih Sultan Mehmet’in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde “Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi” ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450’ye tarihliyor.

Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams’tan paylaşılan bilgiler arasında.

