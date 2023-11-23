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Ateşkese saatler kala tüyler ürperten kare

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezara defnediliyor. Uluslararası haber ajansı AFP, Han Yunus'ta mavi ceset torbalarına konulmuş kurbanların toplu mezara defnedildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.
Al Jazeera Arapça'dan Vael Dahduh ise, toplu mezara 100'den fazla Filistinlinin defnedildiğini bildirdi.
Al Jazeera muhabiri, cesetlerin Gazze'nin kuzeyinde İsrail işgal güçlerinin bastığı Şifa Hastanesi'yle Beyt Hanun hastanesinde alıkonulan insanlara ait olduğu bilgisini verdi.
 
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