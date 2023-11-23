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Bu görüntüler ancak Afrika’da olurdu

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Bu görüntüler ancak Afrika’da olurdu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı vatandaşlarımız, gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen hurda demir yüklü van aracın Mağusa’da görüntülediğini belirterek, bu aracın bu şekilde yüklenilerek yolda gitmesini ancak Afrika ülkelerinde görebileceğimizi fakat ülkemizde de bu görüntülerin çıkmasının trafiğin ne durumda olduğunu gösterdiğini ifade ettiler.
Hiçbir emniyet tedbiri alınmadan taşınan demirlerin yola savrulmasının an meselesi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu gibi tehlikeli yük taşıyan araç ve sürücülerin gün geçtikçe çoğaldığına dikkat çektiler.
Vatandaşlarımız “Esasında suçlunun bu araç sürücüsü değil, bu araçla yollarda gezinmesine müsaade eden polislerin olduğunu söylemeliyiz. Zira polislerimiz sadece tenha köşelerde vatandaşları bekleyip ceza kesmek yerine meydanlarda görülüp sürücülere korku verseler belki de bu görüntüler hiç olmayacak” diye konuştular.
Birilerinin başına bir şey gelmeden önlem alınması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bir olay olup ahlar vahlar çekmeden önlem almak şart” diye konuştular.
 
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