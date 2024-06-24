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ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz’e geliyor

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ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz’e geliyor
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ABD donanmasına ait “Dwight D. Eisenhower” uçak gemisinin, Kızıldeniz’deki görevinden ayrılarak Doğu Akdeniz’e gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yabancı basın kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD donanmasına ait “Dwight D. Eisenhower” uçak gemisinin Kızıldeniz’deki görevinden, Doğu Akdeniz’e gelmek üzere ayrıldığını yazdı.
Gazete, İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah sebebiyle yeni bir cephe açılacağı yönünde endişelerin arttığını, bu sebeple ABD gemisinin Kıbrıs ile İsrail arasındaki bir bölgede konuşlanmasının beklendiğini aktardı.
 
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