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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Müzik Bayramı’nı kutladı

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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Müzik Bayramı’nı kutladı
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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin 20’ncisini düzenlediği, Fransa'da ve tüm dünyada kutlanan “Fête de la Musique” Müzik Bayramı etkinliği, profesyonel ve amatör sanatçıların katılımıyla Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde yapıldı. 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Şeray Ekici, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl Fransa’da 21 Haziran’da kutlanan Müzik Bayramı’nın “çok dilliliğe ve kültürlülüğe” katkı sağladığını söyleyerek, bu müzik bayramının evrensel birleştirici gücü ile kültürler arası anlayışı arttırmaya yönelik önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Tosatti’nin de konuşma yaptığı gecede, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio, SOS Çocuk Köyü Derneği SOS Dansçıları, KTFKD Les Papillons Grubu, International French School Öğrencileri, Sahra Sevgi Sofu, Dance Base Kids Dance, Türk Maarif Koleji Fransızca Kulübü öğrencileri, HASDER Halk Oyunları ve Barış İçin İki Toplumlu Koro sahne aldı.
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