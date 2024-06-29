93 yaşındaki medya milyarderi, 5. kez evlendi

Medya patronu Rupert Murdoch, 93 yaşında nikah masasına oturdu. Daha önce 4 evlilik yapan Murdoch, Elena Zhukova ile dünyaevine girdi

Avustralya kökenli ABD’li medya patronu Rupert Murdoch 5. kez evlendi. 93 yaşındaki Murdoch, Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

The Sun gazetesi, çiftin nikah töreninden kareleri yayınladı. Birkaç aydır birlikte olan çift, Kaliforniya'da evlendi.

NASIL TANIŞTILAR?

Emekli olan moleküler biyolog Zhukova 67 yaşında.

Murdoch ile Zhukova'nın, medya patronunu eski eşi WendiDeng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi. Murdoch ile Deng,14 yıl evli kaldı ve 2013'te ayrılma kararı aldı.

BİR DEVRİN SONU

Murdoch geçtiğimiz yıl aralarında Fox ve Skynews gibi ünlü TV kanallarının bulunduğu News Corporation şirketindeki görevini bırakmıştı.

4 KEZ EVLENDİ

Medya patronu son olarak Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ancak çift iki hafta sonra geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılma kararı aldı. Murdoch daha önce 4 kez nikah masasını oturdu.

MURDOCH'IN ÖNCEKİ İLİŞKİLERİ

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Murdoch, son eşi ünlü eski model JerryHall’dan 2022 yılında ayrıldı.

