Saadet zinciri kurdu, 4 milyar dolarla sırra kadem bastı. FBI her yerde onu arıyor, hatta Kripto Kraliçesi Ruja Ignatova için 5 milyon dolara kadar ödül bile kondu

Kripto Kraliçesi olarak anılan Ruja Ignatova 2017'den beri hiçbir yerde görülmedi. 4 milyar dolar ile kayıplara karışan Ignatova, FBI'ın arananlar listesinde ilk sıradayken, şimdi yetkililer başına ödül de koydu.

FBI, perşembe günü yaptığı duyuruda, 4 milyar dolarlık saadet zinciri planını yöneten "Kripto Kraliçesi" için 5 milyon dolarlık ödül konduğunu duyurdu. Federaller, "Alman pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Almanya, Rusya, Yunanistan ve/veya Doğu Avrupa'ya seyahat edebilir" dedi.

FBI, kan kırmızısı ruja meraklı olan Ignatova'nın silahlı korumalar veya iş arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiğine inanıldığını ve görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyat geçirmiş olabileceğini ekledi.

Ayrıca Ignatova'nın doğum tarihinin 30 Mayıs 1980 olduğunu, yani 44 yaşında olduğunu; İngilizce, Almanca ve Bulgarca olmak üzere üç dil bildiğini de belirtti.

Federaller yaptıkları açıklamada, "Ignatova, iddia edilen kripto para birimini pazarlayan Bulgaristan merkezli bir şirket olan OneCoinLtd.'nin kurucusuydu. Planı uygulamak için Ignatova, OneCoin'e yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla bireylere yanlış beyanlarda bulundu. OneCoin'in kurbanlarını 4 milyar dolardan fazla dolandırdığına inanılıyor" denildi.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Dolandırıcılıkla suçlanan Ignatova, aslında son derece parlak bir öğrenci ve çalışandı. Basında yer alan haberlere göre; Oxford'dan mezun olmuştu, son derece prestijli ve "Almanya'nın Harvard'ı" olarak kabul edilen Konstanz Üniversitesi'nden burs kazanmış ve karşılaştırmalı Avrupa Hukuku alanında yüksek lisans derecesi almıştı. İş hayatında da başarı göstermiş ve McKinsey ile altı yıl geçirmişti. Pek çok kişiyi de OneCoin almak için ikna etmeyi başarmıştı.

Ancak 2016 yılına gelindiğinde, Ignatova'nın iddia ettiği gibi OneCoin'in bir blockchain tarafından desteklenmediğine dair şüpheler ortaya çıkmıştı. Ve Ekim 2017'de de parlak kariyerine ortadan kaybolarak son verdi.

Kripto Kraliçesi, toplantısını kaçırınca, yatırımcıların sanal para birimlerini Euro'ya çevirip çeviremeyecekleri tartışılmaya başlandı. Yatırımcıların varlıklarının değeri artıyordu ama bunu kullanmanın bir yolu yoktu.

Korumasıyla birlikte Bulgaristan'dan uçağa bindi ve Atina'ya uçtu. Koruması geri döndü ama o dönmedi. Kısa bir süre sonra da ABD'de menkul kıymet dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu yapmakla suçlandı.

Ignatova'nın babası bir lastik dükkanında çalışıyordu ve oldukça fakirlerdi. Kripto Kraliçesi'nin para takıntısını da bu sırada geliştirdiği düşünülüyor.

Kariyerinin zirvesindeyken pek çok mülk de edindi; Londra'nın lüks Kensington bölgesinde bir çatı katı ve "Davina" adı verilen 7 milyon dolarlık bir süper yatı bile vardı.

SON OLARAK ATİNA'YA GEÇTİ

Federal yetkililer, Ignatova'nın en son 25 Ekim 2017'de Sofya, Bulgaristan'dan Atina, Yunanistan'a ticari bir uçuş yaparken görüldüğünü ve o zamandan beri kayıp olduğunu söyledi.

Ortağı İsveç uyruklu Karl Greenwood ise geçen yıl elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçunu kabul ettikten sonra Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

