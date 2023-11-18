6 dakikalık sahne için 6 yılını verdi

Bradley Cooper, Maestro filmindeki sadece altı dakikalık sahne için altı yıl çalıştığını açıkladı

Bir süredir Maestro filmi için geri sayıma başlayan Bradley Cooper, film için nasıl hazırlandığını anlattı.

48 yaşındaki Cooper, 22 Kasım’da vizyona girecek olan biyografik film Maestro’da yönetmen koltuğuna geri dönerken besteci Leonard Bernstein’ı da canlandırıyor. Cooper bir ön gösterimde role nasıl hazırlandığını anlatırken izleyenleri de şaşırttı.

Ünlü oyuncu usta müzisyeni canlandırırken altı dakikalık bir sahne için beste yapmayı öğrenmeye çalıştığını ve bunun için de altı yıl harcadığını açıkladı. Söz konusu sahne, Bernstein’ın 1976’da Ely Katedrali’nde Londra Senfoni Orkestrası’nı yönetirkenki ikonik performansını yansıtıyordu.

Cooper bu sahne için şunları söyledi: “O sahneyi canlı çektiğimiz için çok endişelendim. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. Canlı olarak kaydedildim ve onları yönetmek zorunda kaldım. Ve altı dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım.”

Ünlü oyuncu daha önce de çekimler sırasında yapılan makyaj sayesinde Bernstein’a benzemesiyle dikkat çekmişti.

Maestro filmi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi ve burada 7 dakika ayakta alkışlandı. Film, Bernstein’ın üç çocuğu Jamie Bernstein, Alexander Bernstein ve Nina Maria Felicia Bernstein’ı gözyaşlarına boğdu.

Maestro, 22 Kasım’da gösterime girecek ve ardından 20 Aralık’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak.

Cooper’ın hem performansı hem de yönetmenliği övgüyle karşılandı; bu nedenle yazarlık, oyunculuk ve yapımcılığa aday gösterildiği ilk yazarlık ve yönetmenlik filmi “A Star Is Born”da olduğu gibi birden fazla Oscar adaylığı alması mümkün.

