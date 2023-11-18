Sol Anahtarı'ndan Girne’de dayanışma konseri

Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, Bağımsızlık Yolu yararına düzenlenen Dayanışma Konseri’nde müzik severlerle buluştu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, konserde Kıbrıs şarkıları ile protest müzikleri seslendiren Sol Anahtarı, repertuvarında grup elemanlarının yaptığı bestelere de yer verdi.

Yoğun bir katılım olduğu bildirilen konserde, iki saatlik performans sergileyen Sol Anahtarı, şarkılarıyla beğeni topladı.