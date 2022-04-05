2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Beş ödülü kucaklamasıyla Jon Batiste gecenin kazananı olurken, törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek istedi. İşte, bu yıl 64'üncüsü verilen 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar ve gecenin renkli anları...
Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu.
Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu.
Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu.
ZELENSKİ GRAMMY'DE KONUŞTU
Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapmasıydı.
Ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek isteyen Zelenski'nin konuşmasının ardından John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.
İşte 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar..
YILIN ALBÜMÜ
We Are - Jon Batiste
YILIN ŞARKISI
Silk Sonic - Leave the Door Open
EN İYİ RAP ŞARKISI
Kanye West ft Jay-Z - Jail
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS
Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT
Rufus Du Sol - Alive
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Olivia Rodrigo - Drivers License
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM
Black Coffee - Subconsciously
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Foo Fighters - Making a Fire
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Foo Fighters - Medicine at Midnight
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
St. Vincent - Daddy’s Home
EN İYİ KLİP
Jon Batiste - Freedom
EN İYİ YENİ SANATÇI
Olivia Rodrigo
EN İYİ SOLO PERFORMANS
Olivia Rodrigo - Drivers License
EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI
Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Leave The Door Open - Silk Sonic
Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
EN İYİ R&B ŞPARKISI
Leave The Door Open - Silk Sonic
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Heaux Tales - Jazmine Sullivan