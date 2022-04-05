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2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından nihayet dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen ve Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu.

2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

 Beş ödülü kucaklamasıyla Jon Batiste gecenin kazananı olurken, törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı. Zelenski, Rusya saldırısı altındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek istedi. İşte, bu yıl 64'üncüsü verilen 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar ve gecenin renkli anları...

 
2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 1

Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu. 

Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu.

Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu. 


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 2

ZELENSKİ GRAMMY'DE KONUŞTU

Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapmasıydı.

Ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek isteyen Zelenski'nin konuşmasının ardından John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.

İşte 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar..


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 3

YILIN ALBÜMÜ

We Are - Jon Batiste


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 4

YILIN ŞARKISI

Silk Sonic - Leave the Door Open


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 5

EN İYİ RAP ŞARKISI

Kanye West ft Jay-Z - Jail


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 6

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 7

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS

Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 8

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT

Rufus Du Sol - Alive


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 9

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 10

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Black Coffee - Subconsciously


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 11

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Foo Fighters - Making a Fire


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 12

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Foo Fighters - Medicine at Midnight


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 13

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

St. Vincent - Daddy’s Home


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 14

EN İYİ KLİP

Jon Batiste - Freedom


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 15

EN İYİ YENİ SANATÇI

Olivia Rodrigo


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 16

EN İYİ SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 17

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI

Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 18

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Leave The Door Open -  Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan 


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 19

EN İYİ R&B ŞPARKISI

Leave The Door Open - Silk Sonic


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 20

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Heaux Tales - Jazmine Sullivan


2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 21

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