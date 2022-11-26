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200 kiloluk esrarı fareler yedi

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Hindistan’da polis baskınlarda ele geçirilen ve polis merkezlerinde tutulan neredeyse 200 kiloluk esrar, fareler tarafından yendi

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200 kiloluk esrarı fareler yedi
 
BBC’de yer alan habere göre, Hindistan’da polis merkezlerinde tutulan yaklaşık 200 kiloluk esrarın fareler tarafından yendiği belirtildi. Uttar Pradesh eyaletinde mahkeme, polislerden yok olan esrarın fareler tarafından yendiğine dair kanıt sunmasını istedi.
Görülen davada yargı, farelerin uyuşturucuları yok ettiğine dair üç ayrı örnek olduğunu belirtti.
Yargıç, fareler çok küçük olduğu için polislerin uyuşturucuyu farelerden uzak tutmakta başarısız olduğunu söyledi ve ekledi: “Fareler çok küçük hayvanlar ve polisten korkmuyorlar. Uyuşturucuları onlardan korumak zor”
2019’da yapılan bir araştırma laboratuvar farelerine esrar verildiğinde “daha az aktif hale geldikleri ve vücut sıcaklıklarının düştüğünü” tespit etmişti.
 
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