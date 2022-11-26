Böyle yargıç görülmedi!

İç çamaşırlarıyla sigara içerek video duruşmaya katılan yargıç görevden uzaklaştırıldı





Kolombiya’da bir yargıç Zoom üzerinden gerçekleştirilen duruşmaya iç çamaşırlarıyla ve sigara içerken katıldı. Yargıç, üç ay görevden uzaklaştırıldı.

New York Post’ta yer alan habere göre, Norte de Santader’de bulunan Yargı Disiplin Komisyonu, Zoom üzerinden gerçekleşen duruşmaya iç çamaşırlarıyla ve sigara içerek katılan yargıç Vivian Polania’nın birden fazla idari kuralı ihlal ettiğini açıkladı.

Polania’nın katıldığı bir bombalı araca ilişkin davanın görüldüğü duruşmanın ardından yargıç, görevinden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

Duruşmanın uzun bir bölümü kamerası kapalı olan Polania’nın açtıktan sonra da iç çamaşırlarıyla olduğu ve sigara içtiği görüldü. Polania, uyarıldıktan hemen sonra kamerasını kapattı.



